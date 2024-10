A Como, sono stati scoperti cellulari camuffati all’interno di felpe e auricolari invisibili utilizzati per eludere i controlli durante l’esame di guida. La polizia è intervenuta in aula, portando a tre arresti

Tre individui sono stati segnalati alle autorità per aver cercato di superare l’esame di guida utilizzando dispositivi elettronici e telefoni. L’episodio si è verificato a Como. I denunciati includono un egiziano di 34 anni con precedenti penali che vive a Saronno, un peruviano di 32 anni, anch’esso con precedenti, residente a Villasanta, e un italiano di 26 anni, incensurato, che abita a Rho. I tre sono stati intercettati mentre tentavano di svolgere il test teorico presso l’ufficio Motorizzazione Civile. Uno degli esaminatori ha notato un comportamento sospetto da parte loro nei pressi del computer e ha richiesto l’intervento della polizia. Gli agenti, arrivati sul luogo, hanno controllato i soggetti riscontrando diversi dispositivi che avrebbero potuto aiutarli a superare l’esame. Al 34enne è stato scoperto un impianto audio/video nascosto nella maglietta, con una cuffia invisibile nell’orecchio; al 26enne, invece, è stato trovato un simile sistema nella felpa e alcune batterie portatili; infine, l’ultimo dei tre deteneva un cellulare sul quale era in contatto con un complice all’esterno. Inoltre, è stata rinvenuta, a nome di quest’ultimo, una patente di guida emessa da Parma, appartenente a una donna che ne aveva denunciato la perdita nel 2021. I tre uomini sono stati quindi denunciati a piede libero, mentre l’ultimo ha ricevuto anche un’accusa per falsificazione.