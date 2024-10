A Buccinasco è stato bloccato un giovane senza casa, già trovato a dormire nel parco

A Buccinasco, un giovane senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia locale, dopo essere stato trovato a bivaccare in un parco. Sul ragazzo pendeva un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Roma, e ora si trova in attesa della procedura di allontanamento dal Paese. Negli ultimi giorni, alcuni abitanti della zona avevano segnalato la sua presenza nel parchetto, destando preoccupazione per il suo comportamento.

Secondo le autorità, il giovane, poco collaborativo, era già stato allontanato in precedenza. Dopo le operazioni di identificazione, è stato condotto al Comando di Buccinasco, dove attualmente sta aspettando l’esito della sua espulsione. L’amministrazione comunale ha evidenziato che la Polizia locale continua a monitorare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sindaco Rino Pruiti ha sottolineato l’importanza della presenza delle forze dell’ordine per proteggere la comunità e ha espresso gratitudine agli agenti e ai residenti per le loro segnalazioni.