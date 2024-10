Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Corsico dalla Polizia Locale perché era ubriaco alla guida e non possedeva una licenza di guida

Durante una pattuglia serale, la polizia locale di Corsico ha bloccato un automobilista di 50 anni proveniente dall’Ecuador che mostrava segni evidenti di intossicazione alcolica. Non solo era evidente la sua incapacità di guida causata dal consumo eccessivo di alcool, ma dai controlli è risultato che non aveva mai conseguito il titolo per la guida di un veicolo. In presenza di tale evidenza, gli agenti hanno svolto un test alcoolico e hanno rilevato che il livello di alcool nel sangue dell’automobilista era più del doppio del limite legale.

All’interno dell’automobile viaggiava anche la compagna dell’uomo, la cui vita, insieme a quella del 50enne e di coloro che si trovavano sulla strada, è stata messa a rischio a causa di tale irresponsabile comportamento.

In seguito al gravoso mancato rispetto della legge, la polizia locale ha denunciato l’individuo e amministrato delle sanzioni consistenti. Il veicolo è stato messo sotto sequestro amministrativo per un periodo di tre mesi e all’automobilista è stata inflitta una multa di cinquemila euro.