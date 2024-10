Un sinistro sulla superstrada all’entrata di Milano ha causato un ingorgo di oltre tre chilometri

A seguito di un sinistro tra due veicoli sulla strada principale A7, diretto verso Milano, si è sviluppato un ingorgo stradale di 3 chilometri. L’evento è avvenuto poco prima delle 9 del martedì tra Binasco e Barriera di Milano Ovest. Al luogo dell’incidente, fortunatamente non critico, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha distaccato un’ambulanza in codice giallo. Il team medico ha fornito soccorso immediato a due giovani di 27 anni e un uomo di 35 anni sul posto. In aggiunta, gli ufficiali di polizia stradale sono arrivati per condurre indagini e coordinare il traffico. Milano Serravalle, l’organizzazione responsabile per l’amministrazione della A7, ha segnalato che l’incidente ha causato un ingorgo di oltre 3 chilometri.