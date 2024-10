Su Milano 3.0, otto lavoratori risalgono sulle gru del sito di costruzione

La protesta deriverebbe da salari che non sono ancora stati erogati. La tensione monta a Basiglio quando alcuni operai si arrampicano sulle gru per manifestare contro la mancata ricezione dei loro stipendi. BASIGLIO – Il malcontento pare originare da stipendi che non sono stati corrisposti ai lavoratori coinvolti nel progetto di costruzione Milano 3.0, i nuovi edifici residenziali in Basiglio. Otto operai hanno scalato quattro gru questa mattina, in segno di protesta, e sono ancora in attesa sugli apparecchi. Afferma l’azienda edile di aver pagato correttamente le aziende subappaltatrici, che secondo i lavoratori, non hanno ancora provveduto a pagare gli stipendi dovuti. Secondo le aziende, si tratta solo di procedure tecniche e non di riluttanza a fornire il giusto compenso economico per il lavoro degli operai. Tuttavia, i lavoratori insistono e richiedono garanzie e sicurezze. Sul luogo hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e un’ambulanza mandata dalla centrale operativa del 118 per precauzione e assistenza.