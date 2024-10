Strategie innovative per evitare le inondazioni

Nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori della seconda fase del progetto portato avanti dal Gruppo Cap in collaborazione con il Comune. L’investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni di euro e mira a risolvere il problema delle inondazioni durante forti piogge nell’area compresa tra via Leonardo da Vinci e via Maroncelli. La fase iniziale ha visto la realizzazione di una vasca di accumulo per la prima pioggia e per le acque meteoriche in via Leonardo da Vinci, suddivisa in due sezioni.

La prima sezione è progettata per raccogliere le acque di prima pioggia, che vengono accumulate e rilasciate nella rete fognaria una volta terminato l’evento piovoso, riducendo così il carico sulla rete comunale e prevenendo gli allagamenti. La seconda sezione è dedicata alla raccolta e al rilascio controllato delle acque piovane.

La nuova fase del progetto prevede la completa rifacitura delle condotte e il potenziamento della rete fognaria, con i lavori che iniziano dalla rotonda all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Marconi. Il cantiere rimarrà attivo per circa cinque mesi e mezzo, estendendosi dalla rotonda fino all’intersezione tra via Marconi e via Piero della Francesca. Successivamente, si procederà con i lavori su altri tratti, tra cui via Buonarroti (per 40 giorni) e via Galilei (per 70 giorni), con interventi su ulteriori sezioni stradali nel corso di diversi mesi.

Per facilitare l’esecuzione dei lavori, la viabilità subirà modifiche, che interesseranno anche il trasporto pubblico, con fermate eliminate e introdotte in modo temporaneo. Durante gli scavi, saranno attuate misure come sensi unici, inversioni di marcia e divieti di sosta. Ogni aspetto è stato attentamente pianificato dai tecnici del Gruppo Cap, dal Comune, dalla polizia locale, da Anas e da Atm. Un incontro per presentare il progetto si svolgerà giovedì alle 21 presso il centro socio-culturale di via Manzoni.