Spazio multifunzionale: il locale dedicato a Franco Moraschetti

Il centro polifunzionale situato in via Nilde Iotti 11 è stato dedicato all’architetto Franco Moraschetti, che ci ha lasciati nel 2019. Fino agli anni 2000, Moraschetti ha diretto l’ufficio preposto alla pianificazione edilizia e urbanistica del Comune, contribuendo a significativi cambiamenti nella città: dalla riqualificazione delle aree industriali abbandonate alla creazione di zone pedonali nel centro storico, nonché allo sviluppo della nuova arteria commerciale vigevanese. Fabio Nebbiolini, presidente di Euronavigli, ha affermato: “Franco è senza dubbio il fondatore del quartiere Burgo, sorto sulle rovine dell’antica cartiera. Questa struttura nasce da una sua visione. Inizialmente, ha trasformato un’area in luoghi per la comunità, successivamente ha avanzato l’idea di uno spazio dedicato a eventi culturali e sociali”.