Sparatoria nelle scale di un edificio. Sei colpi di arma da fuoco, un uomo ferito alle gambe nel quartiere Gratosoglio

Sette colpi di arma da fuoco. Uno ha centrato il bersaglio, colpendo alla gamba. A terra giace un ventiduenne croato, con un cognome che evoca una delle famiglie nomadi più conosciute della zona. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22 di domenica in un condominio popolare in via Baroni al Gratosoglio. Secondo le prime informazioni, è stato un residente a contattare la centrale operativa di via Moscova, avvertendo di colpi di pistola nel suo stabile. Questo ha portato all’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Magenta, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’attacco e identificare i responsabili. Il giovane, identificato come D.S., è stato assistito dai paramedici di Areu, che sono giunti con un’ambulanza e un’auto medica. Rimasto sempre cosciente, D.S. è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Matteo di Pavia, ma sembra che non corra pericolo di vita. Gli esperti della sezione Investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo hanno recuperato sei bossoli di calibro 9 mm. Gli inquirenti cominceranno a interrogare i residenti nella speranza di raccogliere indizi, oltre a esaminare le riprese video delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Sarà fondamentale determinare se l’attacco sia stato compiuto da un singolo soggetto o da un gruppo e se lo sparatore sia arrivato a piedi o in auto sul luogo dell’incidente, prima di dileguarsi. Una volta che D.S. sarà in grado di parlare, potrebbero emergere ulteriori dettagli.

Sarà ascoltato dagli inquirenti dell’Arma per fornire la sua ricostruzione dell’accaduto: non si può escludere che conosca i motivi e l’identità di chi gli ha sparato.