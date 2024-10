Sono stati arrestati alcuni ultras, e la polizia ha condotto una perquisizione nell’abitazione del rapper Emis Killa

Le abitazioni di quasi sessanta individui, tra cui il rapper Emis Killa, sono state perquisite lunedì come parte di un’inchiesta ampia riguardante gli ultras di Milan e Inter. L’indagine ha portato all’arresto di 18 ultras, paralizzando effettivamente le parti più fanatiche delle tifoserie di entrambe le squadre. L’accusa principale è aver formato una doppia associazione per delinquere per avere il controllo su tutti gli affari legati allo Stadio San Siro.

Gli agenti della polizia hanno perquisito anche la casa del 34enne rapper a Bernareggio (Milano), noto per la sua vicinanza con gli ultras del Milan. Nonostante la perquisizione, Emis Killa non risulta essere sotto inchiesta.

Il 17 agosto, Emis Killa aveva accompagnato il leader degli ultras del Sud, Luca Lucci, allo stadio, durante la prima partita della stagione Milan-Torino. Grazie a un programma di riabilitazione, nonostante i suoi precedenti problemi con la giustizia, Lucci era riuscito a fare ritorno a San Siro.

Arrivato allo stadio in un suv Alfa Romeo in compagnia di Emis Killa, Lucci aveva preso posto in un box VIP nel primo anello rosso. I suoi ultras, proprio un minuto dopo l’inizio del match, gli avevano tributato un omaggio srotolando uno striscione con scritto “Il joker ride sempre”, in segno di riconoscenza per il loro leader ritornato a casa.

Non era la prima volta che il rapper s’incrociava con gli ultras rossoneri arrestati, suoi confratelli di fede. Secondo quanto riportato nel mandato d’arresto di aprile 2024, il cantante era stato identificato tra i membri della Sud che avevano attaccato uno steward prima della partita Milan-Roma per aver bloccato dei tifosi che cercavano di entrare senza biglietto. Tra gli aggressori c’erano praticamente tutti i volti di punta del secondo anello blu: Francesco Lucci – il fratello di Luca -, Islam Hagag, Alessandro Sticco, Daniele Cataldo e Christian Rosiello, il personal trainer del Fedez che è apparso in una foto insieme al rapper di Rozzano, a Emis Killa e Fabiano Capuzzo su Instagram l’8 settembre, postata da Emis Killa stesso.

Ma la connessione tra Emis Killa e la Sud va oltre il campo di calcio: Il rapper nativo di Vimercate si è anche unito in affari con Fabiano Capuzzo, un altro leader storico della Sud, in un salone di tatuaggi che fa capo a una compagnia a nome di Luca Lucci.