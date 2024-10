Smantellata una rete di ladri specializzati in trattori: i furti superano il milione di euro

Sgomberata una rete criminale specializzata nel furto di trattori, con danni superiori a un milione di euro.

Le indagini hanno rivelato che il gruppo ha asportato 37 mezzi nell’arco di un anno. Dal mese di febbraio 2023 a quello del 2024, i furti hanno colpito perlopiù agricoltori della zona lodigiana, accumulando una refurtiva di valore considerevole. I carabinieri della compagnia di Lodi sono intervenuti, arrestando due cittadini romeni, un italiano e un moldavo. Oltre a Lodi, ci sono stati episodi anche nell’area milanese e nelle province circostanti come Bergamo, Brescia, Cremona e Monza.

Le ricerche hanno svelato che la banda seguiva un protocollo ben definito. Prima di colpire, i membri effettuavano sopralluoghi per identificare eventuali misure di sicurezza come telecamere o presidi delle forze dell’ordine. Una volta scelto il bersaglio, entravano nelle stalle o nelle aziende agricole, rubavano i trattori e li parcheggiavano temporaneamente in locali abbandonati, per poi recuperarli e trasferirli in regioni come l’Africa, il Medio Oriente e l’Est Europa.

Il trasporto dei mezzi rubati all’estero avveniva tramite camion, coordinato da uno dei fermati, già arrestato a dicembre a Cernusco sul Naviglio mentre trasferiva un escavatore rubato. Gli altri membri del gruppo sono stati catturati recentemente nelle aree di Milano, Vimodrone e Carugate. Le autorità stanno anche valutando la posizione di cinque individui sotto indagine in stato di libertà, sospettati di essere complici. I carabinieri sono riusciti a recuperare 17 trattori, restituendoli all’Italia, per un valore complessivo di circa 470.000 euro.