Sì ai nuovi standard per distribuire i fondi

I dettagli specifici riguardanti le modalità e l’ammontare verranno definiti in un secondo momento, come già comunicato. Tuttavia, la Giunta regionale ha ufficializzato ieri che i criteri per la distribuzione del Fondo Trasporti subiranno modifiche, adattandosi a quelli stabiliti dal Ministero nel 2018. Questa decisione è il risultato della sentenza emessa dal Consiglio di Stato che, in agosto, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia del TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Di conseguenza, l’atto di ieri riconosce che, in seguito alla sentenza numero 7124/2024, è fondamentale avviare una revisione dei criteri di ripartizione, rinviando tuttavia le azioni pratiche a un momento successivo.