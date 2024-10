Sabato 5 ottobre, lo sciopero di Atm causerà problemi sui bus, tram e metro. Gli orari e le fasce di sicurezza saranno altresì influenzati

Il primo giorno di ottobre 2024 a Milano si sente l’eco di un improvviso annuncio: l’Azienda Trasporti Milano (Atm) proclama un ulteriore sciopero. Questo segue quelli del 9 e 20 settembre, e il terzo, come dice il proverbio, non manca mai. Questa nuova interruzione del servizio è stata pianificata per sabato 5 ottobre ed è stata chiamata dal sindacato Orsa a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori dei trasporti su rotaia e su strada. L’agitazione riguarderà l’intero settore dei trasporti pubblici locali, a livello nazionale, per un intero giorno.

A Milano, i servizi di metropolitana, autobus e tram subiranno interruzioni programmate negli orari abituali, cioè dalle 8.45 alle 15, e successivamente dalle 18 fino alla fine del servizio. Questo potrebbe portare alla chiusure, sia totali che parziali, delle cinque linee della metropolitana, nonché ad eventuali ritardi nei tragitti di autobus, tram e filobus.

Riguardo al servizio della funicolare Como-Brunate, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni dalle 8.30 alle 16.30 e di nuovo dalle 19.30 fino alla conclusione del servizio.