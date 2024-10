Riconoscimento conferito a sei agenti per le loro missioni straordinarie: “Risultati significativi”

Sotto l’attenta supervisione del comandante Roberto Cilano e con la presenza del vicesindaco Alessandro Bonfanti e dell’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa, si è svolta la cerimonia di riconoscimento per gli agenti della polizia locale. Tutti e sei i membri del corpo sono stati insigniti di un premio per il loro operato nell’ultimo anno, comprese le operazioni svolte in collaborazione con il comando di Peschiera, che hanno raggiunto notevoli successi nella prevenzione della criminalità. Un momento particolarmente toccante è stata la consegna dei certificati ai cadetti della polizia locale, ovvero agli studenti che hanno partecipato a sessioni dedicate alla sicurezza stradale, ai quali sono state donate delle magliette del corpo. I giovani agenti hanno affrontato un percorso utilizzando un’auto a pedali, rispettando in modo impeccabile la segnaletica presente.