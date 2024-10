Otto individui hanno occupato una gru a Basiglio per esprimere il loro dissenso

A Basiglio, otto lavoratori hanno scalato una gru per manifestare il loro dissenso. I fatti si sono svolti in un cantiere edile situato in via Francesco Sforza 7, poco prima delle dieci di martedì. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine. Questi operai stanno protestando per ricevere il loro stipendio, minacciando azioni drastiche se la situazione non cambia. Non ricevono pagamenti da tempo, sebbene l’azienda affermi il contrario. Subito dopo la loro protesta, sono stati inviati quattro veicoli dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Corsico e a un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).