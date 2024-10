“L’educazione alla Protezione civile è riconosciuta”. Premiazione per tre decenni di dedizione

Marco Nordio, un residente di Melegnano ed ex docente di matematica ormai in pensione, fa volontariato per la Protezione civile dal 1994. Dotato di una vasta esperienza nelle emergenze e nei disastri naturali, Nordio è uno dei formatori e comunicatori della Protezione civile che è stato premiato dalla Regione Lombardia per il suo lavoro di educazione e sensibilizzazione nell’ambito del progetto “Io non rischio”.

Il premio riporta specificatamente ad un suo recente impegno presso l’istituto superiore Fiocchi di Lecco, dove Nordio ha avviato un’azione formativa a beneficio di circa venti studenti, esplorando argomenti legati ai terremoti, alle inondazioni e agli incendi forestali. Grazie a questa iniziativa, gli studenti hanno acquisito il ruolo di “ambasciatori” della Protezione civile, portando a conoscenza degli scolari di alcune scuole elementari le lezioni apprese dagli specialisti.

Nordio ha evidenziato l’importanza di coinvolgere gli studenti nel trasmettere a coetanei di età inferiore le informazioni che hanno appreso. Inoltre, ha sottolineato che la maggior parte delle sue lezioni nelle scuole elementari e medie, in particolare quelle nella zona sud di Milano, verte sui pericoli domestici, con l’intenzione di educare i bambini sulla prevenzione.

Nordio, originario di Milano, ha raccontato scherzosamente che inizialmente si sentiva esiliato quando si è trasferito a Melegnano, tuttavia ha trovato nel volontariato per la Protezione civile l’opportunità di formare nuove amicizie. Il suo impegno nell’associazione è rimasto irremovibile fino ad oggi.

Quando gli è stato chiesto qual è stata l’esperienza più difficile, Nordio ha condiviso di come la più intensa sia stata il terremoto dell’Aquila nel 2009.

“Nel 2014, ho un ricordo vivo dell’inondazione del Lambro a Sud Milano”. Nell’ambito del progetto “Io non rischio”, la Regione ha riconosciuto e premiato diversi individui. Tra questi, Nordio, Flavia Moro, Nunzio Fabio Maganuco, Nunzio Costanzo, Giuseppe Di Ciaula, Davide Luzzini, Mariangela Ascrizzi, Raffaele Magliulo, Serafino Pozzoli, Cecilia Calciolari e Iuri Valter De Tomasi sono stati onorati.