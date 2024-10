Le proteste dei partiti di opposizione emergono nel Consiglio comunale a causa del mancato svolgimento della finale di Champions a Milano

L’opposizione ha espresso il suo dissenso in Consiglio Regionale ieri, 30 settembre 2024, poiché la finale della Champions League non si terrà a Milano. Hanno espresso la loro protesta attraverso dei cartelli che ritraevano il premio del trofeo.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo, ha commentato sull’assenza del sindaco Giuseppe Sala in Aula e sulla decisione dell’Uefa di non designare Milano per la finale della Champions 2027. “Tutto ciò che possiamo fare adesso è sollevare una coppa simbolica, poiché abbiamo perso l’altra”, ha dichiarato Truppo.

Truppo ha richiamato il sindaco a dare delle spiegazioni su come intende gestire la questione del Stadio Meazza e l’impasse progettuale. Ha affermato che stanno ancora aspettando in Consiglio Comunale che Sala dia una sua posizione e delinei le strategie future. “Milano ha perso la finale della Champions League, peggiorando la sua reputazione a livello mondiale. In attesa di una risposta, tutto quello che possiamo fare è sollevare un’immagine della coppa, che sta diventando un’ennesima illusione con un’amministrazione incerta e intermittente”, ha aggiunto Truppo.

Per esprimere ulteriormente la loro protesta contro l’assenza del sindaco in Aula e la decisione dell’Uefa, Truppo, insieme ai consiglieri di Fdi Enrico Marcora e ai consiglieri della Lega Samuele Piscina, Silvia Sardone e Annarosa Racca, hanno esibito dei cartelli con l’immagine di un trofeo di Champions League.