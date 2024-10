Le operazioni di cantiere sulla linea metropolitana 2 comporteranno l’assenza di treni nelle fermate di Loreto e Caiazzo durante le ore serali

Da lunedì 7 ottobre a venerdì 20 dicembre, i mezzi di trasporto della metropolitana 2 (M2) non effettueranno servizio nelle fermate di Loreto e Caiazzo. Il motivo sono degli interventi di manutenzione programmati da Atm, condotti lungo questa linea sotterranea che è la più lunga nella città di Milano. Atm ha spiegato attraverso un comunicato rilasciato ieri che questi lavori sono parte di un piano più ampio e di massa di investimenti e di mantenimento che è stato avviato già in precedenza per rinnovare tutta la linea verde. Diversi aspetti sono stati curati, dalla sostituzione di 20 chilometri di rotaie agli impianti alla griglia elettrica, dall’impermeabilizzazione delle gallerie all’accessibilità delle stazioni, alla tecnologia utilizzata per regolare il movimento dei treni. Durante questa nuova fase è previsto il rimpiazzo dei vari componenti che sostengono i binari con elementi altamente avanzati tecnologicamente per migliorare le performance e la frequenza dei treni. Atm ha anche affermato che per minimizzare i disagi a cittadini e utenti, i lavori verranno eseguiti durante le ore serali, così da evitare orari di picco di passeggeri. Perciò, ogni giorno fino al 20 dicembre, il servizio dei treni sarà sospeso a partire dalle 21, sulla tratta tra le stazioni di Centrale e Piola. Come alternativa, i passeggeri possono utilizzare la metropolitana 3 (M3) a Centrale che consente il cambio con la metropolitana 1 (M1) a Duomo, con la metropolitana 5 (M5) a Zara e con le stazioni regionali ferroviarie: Affori, Repubblica, Lodi e Rogoredo.

Per facilitare la rotazione dei treni, c’è un treno navetta disponibile per raggiungere la stazione di Piola da Lambrate. In superficie, si può optare per il filobus della linea 90/91 che effettua fermate presso le stazioni di Centrale, Caiazzo, Loreto e Piola, oppure il bus della linea 81 per un tragitto diretto tra le stazioni di Centrale e Lambrate. La società Atm ha predetto un “piano informativo” volto a diffondere informazioni tramite strumenti quali la distribuzione di volantini, la presenza di assistenti clienti, annunci nel metro, messaggi visualizzati sugli schermi della banchina e delle fermate dei bus e dei tram, oltre a aggiornamenti in tempo reale forniti dal loro account Twitter (@atm_informa) e l’app Atm Milano. Mentre si prosegue con il programma stabilito, vengono anche attuate misure per migliorare l’accessibilità delle stazioni. Dopo l’installazione di 15 ascensori in 6 stazioni lungo l’asse della Martesana, sono in corso lavori sulle nuove strutture nelle stazioni di Caiazzo, Moscova e Lanza, tutte sulla M2. “Grazie a questi ultimi interventi”, osserva Foro Buonaparte, “l’accessibilità della linea verde sarà incrementata dal 77% attuale all’85% entro il 2025”.