L’avvocato che sta esaminando le linee di campo davanti ai rappresentanti dei media con la copertina dedicata all’Inter

Durante un briefing riguardante un’indagine sulla violenza negli stadi, il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha rivelato apertamente il suo sostegno per l’Inter. Ha mostrato una cover del cellulare dell’Inter, che non è sfuggita agli occhi attenti dei giornalisti presenti. Questa dimostrazione di partigianeria calcistica da parte di Viola, noto per la sua fedeltà alla squadra Nerazzurra, ha generato molte reazioni sui social media, tra ironia sugli ideali d’imparzialità e critica per il mancato rispetto dell’etica professionale. Molti ritengono che Viola, essendo una figura di primo piano nel sistema legale, avrebbe dovuto mostrarsi più riservato riguardo le sue preferenze personali.