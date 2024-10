Inter e Milan hanno visto arresti tra i loro gruppi di tifosi più accesi. Le Curve hanno avuto un’influenza significativa sulle operazioni di mercato delle squadre: Ferdico è stato avvistato in un bar con Skriniar, mentre Lucci esprimeva il desiderio di vedere Antonio Conte come allenatore

Milano – L’operazione condotta dalla Squadra mobile ha portato all’arresto di 19 persone e ha rivelato non solo un quadro allarmante delle attività illegali dei capi ultrà, ma anche i rapporti che riescono a tessere con atleti e celebrità del mondo dello spettacolo. Descriviamo Marco Ferdico e Mauro Nepi, i cui ruoli sono rispettivamente quelli di capo della curva Nord e storico cantante del secondo anello verde. Il 24 gennaio 2023, nel primo pomeriggio, contattano un dirigente dell’Inter, responsabile per i rapporti con i tifosi, per avvisarlo del loro arrivo al centro sportivo di Appiano Gentile, dove hanno un incontro con il difensore Milan Skriniar: “Ti stavo per chiamare, abbiamo un appuntamento alle 14”, comunicano. Vogliono sapere dal calciatore slovacco se intende rinnovare il suo contratto in scadenza. Poco dopo, però, il dirigente riaggancia: “La società – dice a Ferdico – ha consigliato di evitarvi, ci sono delle telecamere, è meglio che vi incontriate altrove”. La nuova sede diventa il bar Tenconi, vicino a San Siro, dove l’appuntamento è fissato per le 15. Skriniar arriva puntuale, l’incontro dura circa venti minuti. Al termine, Nepi e Ferdico commentano: “Comunque, se ne va… è evidente che ha già deciso… hai notato che aveva la voce tremante, mostrava segni di apprensione”, osserva il primo. “Inizialmente aveva timore, ma poi si è rilassato”, aggiunge il secondo.

Il secondo commenta: “Ha messo la sua faccia, si è fatto avanti.” Per i pubblici ministeri, quell’incontro diretto era un segnale chiaro per il club, che il “nuovo direttivo si occuperà anche di altre questioni, inclusi i trasferimenti”. Un tema che Luca Lucci ha sempre considerato di rilevanza. Alcune intercettazioni tra lui e il fidato Giancarlo Capelli, soprannominato ‘Barone’, confermano questa idea. Conclusa la stagione 2024, il percorso di Stefano Pioli sulla panchina del Milan si avvicina alla fine. Chi sarà il nuovo allenatore? Il Barone esprime il suo preferito in un’intervista online: Roberto De Zerbi. Ma il ‘Toro’ reagisce male: “Come puoi fare un nome? Ma Barone, stiamo cercando Conte… non capisci che rappresenti la Curva, non te stesso?”. Qualche giorno dopo, gli investigatori rilevano che Lucci ha un incontro con un commercialista in via Eustachi, a cui parteciperà anche un terzo individuo. Di cosa si tratterà? Probabilmente “della negoziazione per l’assunzione del tecnico Antonio Conte da parte dell’Ac Milan”. La storia ci ha mostrato come sia andata: l’ex allenatore dell’Inter è finito al Napoli, mentre il Diavolo ha optato per Paulo Fonseca.