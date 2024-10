In un comune della provincia di Milano, sono state riscontrate più di 300 infrazioni al codice della strada su un totale di 357 veicoli sottoposti a verifica

Nel comune di Bresso, più di 300 infrazioni al codice della strada sono state registrate su un totale di 357 controlli effettuati. Solo quattro individui erano oltre il limite consentito per quanto riguarda l’alcol. Anche la polizia locale di Bresso ha partecipato a operazioni di verifica finanziate dalla Regione attraverso il progetto Smart. Durante i weekend del 13-14, 20-21 e 27-28 settembre, undici tra ufficiali e agenti si sono dedicati a monitorare il territorio. In queste serate, sono stati istituiti tre posti di blocco, con un focus particolare sulle infrazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In sei giorni, gli agenti hanno riscontrato 300 violazioni del codice della strada. Di questi, soltanto quattro conducenti presentavano un tasso alcolemico superiore al limite, fino a un massimo di 1,66 g/l. Sono stati sequestrati sette veicoli, uno dei quali è stato posto sotto fermo.

Il numero totale delle persone controllate ha raggiunto le 450 unità, delle quali sette hanno subito il ritiro della patente a causa di infrazioni o per aver consumato bevande in bottiglie di vetro nonostante il divieto in vigore. Altre quattro persone sono risultate in possesso di droga. Un’ulteriore squadra si è dedicata al monitoraggio di attività segnalate dai residenti come focolaio di aggregazione, movida o disturbo. Tra i luoghi controllati, sono stati multati un pub, un panificio e un distributore che vendeva birre oltre l’orario consentito, accumulando totalità sanzioni per un importo di 40mila euro.

Il sindaco di Bresso, Simone Cairo, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno dimostrato dalle forze di polizia in queste operazioni.