“Il vivace via Beroldo, ora un’area dedicata alle scuole, ma hanno eliminato i parcheggi” sottolinea il contrasto di una strada piena di colori e vita

Inizialmente un percorso per veicoli, ora Via Beroldo vicino al Piazzale Loreto è diventata un’area pedonale e un luogo popolare di ritrovo per i giovani studenti. Fa parte del progetto “Piazze Aperte” del comune, questa strada di 200 metri è stata riqualificata con colori vivaci di blu, giallo e rosso, ed è stata arredata con panchine, rastrelliere, alberi e persino due tavoli da ping pong. Da una parte, un mural impreziosisce le pareti del Liceo Carducci, mentre dall’altra parte, i lavoratori stanno dipingendo un grande murale dedicato alla dea Atena sulla facciata dell’Istituto Comprensivo Simona Giorgi. Giovanni Veneruso, un impiegato del Carducci, afferma che la via è migliorata: i ragazzi passano il loro tempo a chiacchierare, studiare, giocare e fare uno spuntino. Carmen Latino, un residente locale, concorda sul fatto che sia un luogo di aggregazione, ma sottolinea anche che ci sono alcuni residenti che protestano per la rimozione dei parcheggi. Un altro problema sollevato è l’assenza di controllo durante le ore serali, quando la gente si raduna e beve, come osserva Silvia Ronda, che tuttavia la considera “un’area molto più sicura rispetto ad altre”.