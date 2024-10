Il manager dell’Inter ha dichiarato: “Avevo la possibilità di comunicare solo con Marco Ferdico”

Durante un incontro con i pubblici ministeri a marzo, Massimiliano Silva, un dirigente dell’Inter responsabile dei rapporti con i tifosi, ha affermato che l’unico collegamento tra la Curva Nord e il club era Marco Ferdico. “Ferdico mi ha detto questo”, ha rivelato Silva, all’interno dell’indagine della Dda di Milano che ha portato ad arrestare 19 ultras milanesi, incluso Ferdico, leader della tifoseria nerazzurra.

Secondo il GIP Domenico Santoro, sebbene Silva abbia mostrato riluttanza e omissioni intenzionali, in pratica ha ammesso l’inefficienza totale nell’organizzare i rapporti con i tifosi, un sistema che ha permesso a membri del crimine comune e organizzato di trarre enormi profitti.

Silva, riferendosi al periodo successivo all’assassinio di Vittorio Boiocchi nel 2022, un capo ultras dell’Inter ucciso da due sicari, ha affermato che ha sempre avuto a che fare con Ferdico, sia da solo che con Norrito, anch’egli arrestato di recente.

Ulteriormente, Silva ha raccontato di un incontro con Ferdico il 28 luglio 2023, durante il quale c’era un ragazzo sconosciuto. Lo descrive come un individuo di bassa statura, intorno ai 30 anni, che non sembrava appartenere alla tifoseria e che Ferdico ha introdotto come un cugino di sua moglie. I detective hanno scoperto che l’uomo era Antonio Bellocco, che è stato successivamente assassinato da Andrea Beretta, un altro capo ultras ora detenuto.

Secondo il giudice Santoro, Silva ha mostrato un comportamento di “completa sottomissione” nei confronti di Ferdico, specialmente rispetto alle richieste che Ferdico aveva presentato. Sotto l’influenza del leader del gruppo ultras, Ferdico, sembra che Silva abbia approvato pienamente l’esclusione dal dialogo con la società Inter del gruppo ultras nerazzurro, gli Irriducibili, in seguito alla morte di Boiocchi. Questa esclusione riguardava la capacità del gruppo di influenzare la gestione dei propri interessi all’interno della società.