Il manager dell’Inter comunicò ai procuratori: “Ferdico mi ha ordinato di interagire esclusivamente con lui”

Milano, 1 Ottobre 2024 – Massimiliano Silva, dirigente dell’Inter incaricato delle relazioni con i tifosi, ha dichiarato in sede d’indagine che Marco Ferdico avrebbe dovuto essere l’unico canale di comunicazione tra la società e la tifoseria, informazione che afferma di aver ricevuto direttamente da Ferdico. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso del procedimento giudiziario condotto dalla Dda di Milano che ha portato a 19 arresti, Ferdico compreso, leader degli ultra dell’Inter, scombinando le realtà dei tifosi milanesi. Secondo Domenico Santoro, il giudice per le indagini preliminari che ha firmato l’ordinanza a seguito delle richieste dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, partecipanti all’inchiesta di Polizia e Gdf, Silva avrebbe rilevato attraverso omissioni e reticenze una completa inadeguatezza nell’organizzazione del rapporto con le tifoserie, fatto che ha consentito profitti significativi a elementi legati alla criminalità sia comune che organizzata. Dal momento in cui assunse il controllo dei tifosi, dopo l’uccisione di Vittorio Boiocchi nell’autunno del 2022, Silva ha dichiarato di aver sempre incontrato Ferdico, sia da solo o in compagnia di Norrito, quest’ultimo anch’egli arrestato il giorno precedente ed ex addetto alla sicurezza dell’Inter per conto di una società terza. Silva ha inoltre rivelato che Ferdico, durante un incontro avvenuto il 28 luglio 2023, lo ha presentato a un uomo di circa 30 anni, di bassa statura, a lui sconosciuto e che non sembrava far parte della tifoseria organizzata. Ferdico l’aveva introdotto come un cugino di sua moglie.

Gli inquirenti hanno stabilito che la vittima era Antonio Bellocco, successore della famigerata cosca omonima della ‘ndrangheta, assassinato quasi un mese prima dal co-leader dell’Inter, Andrea Beretta. In aggiunta, altri dettagli emergono riguardo una sorta di comportamento servile da parte di Silva, come riferito dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) in relazione ai desideri espressi da Ferdico. A quanto pare, secondo l’ordine dell’ultrà leader, l’esecutivo sembrerebbe avere approvato completamente l’interdizione per gli Irriducibili, un gruppo ultrà nerazzurro che è stato messo da parte dopo la morte di Boiocchi, impedendo loro di dialogare con l’Inter per esprimere i loro interessi.