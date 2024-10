I lavoratori del cantiere di Milano 3.0 hanno abbandonato la gru dopo aver trovato un’intesa, che è stata raggiunta dopo una giornata di manifestazione a trenta metri dal suolo

Basiglio (Milano), 1 ottobre 2024 – Nella serata di oggi, martedì 1 ottobre, si è conclusa la manifestazione dei lavoratori del cantiere Milano 3.0, che questa mattina si erano arrampicati su una gru per protestare contro il mancato pagamento. Dopo diverse ore di trattative, poco dopo le 20, gli operai hanno trovato un accordo con l’azienda responsabile dei lavori per il nuovo quartiere. La sindaca Lidia Reale, presente sul luogo, ha seguito con grande apprensione gli eventi della giornata. “È stata una giornata carica di tensione, preoccupata per gli operai che si trovavano a notevole altezza. Per garantire la sicurezza delle operazioni, carabinieri e polizia locale hanno delimitato l’area. Finalmente, è stato raggiunto un accordo e, con l’assistenza dei vigili del fuoco, gli operai sono stati riportati a terra poiché l’oscurità rendeva la discesa rischiosa. L’intesa stabilisce che i lavoratori riceveranno i compensi dovuti e le retribuzioni arretrate”. Il cantiere, dove si sta sviluppando un nuovo complesso residenziale, ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità. Sul posto erano presenti anche ambulanze della Croce Amica di Basiglio, in supporto alle operazioni.