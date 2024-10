Hanno dato il via ai lavori nella rsa San Camillo; la fortezza dei vulnerabili si avvicina sempre di più

Il progetto “San Camillo 2” è in corso di attuazione a Carugate, prevedendo l’espansione della casa di riposo. Questa nuova installazione, destinata ad accogliere i soggetti più fragili, disporrà di 120 posti, di cui 40 dedicati a pazienti con Alzheimer, e includerà strutture residenziali sanitarie assistenziali e alloggi protetti per anziani. Il sindaco Luca Maggioni afferma che l’obiettivo è di aiutare gli individui a mantenere la propria autonomia fino a quando è possibile. La presentazione del progetto alla città è stata sincronizzata con il lancio del cantiere, generando un alto livello di coinvolgimento.

L’iniziativa mira a trasformare la Casa dell’Anziano in un centro di eccellenza per persone affette da varie forme di demenza, andando incontro alla crescente domanda di assistenza e cura. L’investimento per l’iniziativa, realizzato dal settore sociale privato, raggiungerà quasi i 16 milioni di euro.

Il modello dell’intero complesso è già disponibile per essere visionato. La nuova struttura sorge tra Via Alberti, don Mariani e della Cappelletta ed è collegata all’installazione esistente. Secondo Maggioni, questo avrà un grande significato simbolico data la vicinanza ad una scuola e ad un parco, volendo costituire un punto aperto per favorire lo scambio tra comunità interne ed esterne.

I vari edifici progettati saranno destinati a diverse funzioni. Il principale si concentrerà sulla cura del declino cognitivo, mentre l’ultimo piano ospiterà alloggi per gli anziani, dotati di aree comuni e terrazze con vista sul giardino. Maggioni rimarca che gli anziani vivranno in un ambiente intimo e privato, liberi dall’ansia della solitudine. Un centro diurno per l’Alzheimer, ambulatori, uffici per il personale, un luogo di culto e un ampio parcheggio verranno inoltre costruiti.

Il progetto prevedeva di collegare due zone appartenenti allo stesso proprietario, divise da via Don Mariani. In cambio di una sezione della strada, l’amministrazione avrebbe acquisito dalla cooperativa un appezzamento di 1.650 metri da destinare a spazio verde. La San Camillo ha finanziato la realizzazione di una nuova strada per estendere via Verdi, percorsi pedonali e marciapiedi, rotonde all’intersezione con le vie Della Cappelletta e Alberti, e parcheggi.