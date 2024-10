Grazie all’operato del comitato Zerobarriere, la Villa Casati è ora fruibile anche dalle persone con disabilità

Il comitato Colognozerobarriere ha ottenuto un trionfo con la sua campagna “un mattoncino per una rampa”, avviata a giugno. L’obbiettivo dell’iniziativa era di accumulare mattoncini Lego per la costruzione di una rampa utilizzabile da persone disabili e non. “L’intento è di sensibilizzare la questione delle barriere architettoniche e dell’importanza di eliminarle”. La realizzazione della rampa ora sarà curata da Talents Lab, un team di giovani con spettro autistico, con l’aiuto di una cooperativa sociale della provincia di Padova. “Nel corso della campagna, si sono coinvolti la rete di volontariato sociale di Cologno, la Pieve con il bistrò Quanto Basta, la cooperativa sociale Spazio aperto servizi, che ha installato uno dei contenitori nel suo punto vendita diretto all’ospedale San Raffaele”. Anche gli oratori locali e la biblioteca hanno contribuito alla raccolta dei mattoncini, “la biblioteca ha risposto per prima in modo positivo all’iniziativa offrendo spazio durante il loro evento “Biblio in piazza” del 7 settembre scorso”. Domenica alle 11,30, il comitato installerà la rampa a Villa Casati, all’entrata della sala Pertini, in presenza dell’amministrazione comunale.