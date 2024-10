Fermata mentre stava trasmettendo in diretta, assalita per strada: filmato

Un giovane di 25 anni, originario del Marocco, è stato arrestato sabato 28 settembre dalla polizia con l’accusa di furto con strappo a Milano, in piazzale Lotto. Gli agenti sono riusciti a recuperare la collanina d’oro rubata, mentre il suo complice è riuscito a fuggire. L’incidente si è verificato intorno alle 19.15, quando i due malintenzionati hanno attirato l’attenzione degli agenti della sezione mobile. Secondo quanto riportato dalla questura, i due si sarebbero inizialmente avvicinati a un giovane senza derubarlo e poi hanno colpito una ragazza all’angolo tra piazzale Lotto e via Diomede. Con un’azione rapida, hanno strappato la collana dorata dalla sua scollatura e si sono allontanati in direzioni opposte. Gli agenti, che avevano assistito all’accaduto, hanno inseguito e fermato il giovane in viale Elia, trovando la collanina rubata in suo possesso. Essendo già noto alle autorità e privo di documenti regolari, per lui sono scattate le manette.