Ferdico ha riferito a Materazzi: “Zanetti mi ha comunicato che le forze dell’ordine stanno osservando il settore dei tifosi dell’Inter.”

Milano, 1 ottobre 2024 – Una conversazione intercettata il 26 maggio 2023 tra Marco Ferdico, capo degli ultras interisti, e Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, rivela che Ferdico “avrebbe appreso da Zanetti”, ex capitano e attuale vicepresidente della squadra, riguardo alla sorveglianza da parte di agenti di polizia sulla curva, in relazione all’omicidio di Vittorio Boiocchi, un noto leader ultrà assassinato nell’autunno del 2022. Questo particolare è riportato nei documenti dell’inchiesta condotta a Milano. Le informazioni nella relazione del pubblico ministero e del giudice indicano che la questione “verrà certamente esaminata più a fondo quando l’inchiesta potrà essere svelata”.

Relativamente alla stessa indagine, emergono anche le dichiarazioni di Claudio Sala, dirigente della sicurezza della squadra, che ha testimoniato lo scorso febbraio. “Anch’io sono rimasto sorpreso per il numero di biglietti concessi, dato che inizialmente era stato stabilito un totale di 1.200”. Questo si ricollega alla questione dei 1500 biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul, che il gruppo dirigente della curva nord, composto da Ferdico, Bellocco e Beretta, avrebbe chiesto e ottenuto dalla società. “Gli ultras – ha spiegato Sala – hanno fatto richieste di numeri considerevoli, che non riesco a ricordare, per questa partita. Gli amministratori della società – ha continuato – avevano inizialmente deciso di concedere 800 biglietti, basandosi sulle assegnazioni della finale di Coppa Italia dell’anno precedente”.

Il dott. Cameruccio ha subito considerato insufficiente il numero previsto di biglietti, dato l’importanza dell’evento. Gli ultras trionfano. Nel verbale si evidenzia che, vista la scarsa disponibilità per una finale di Champions League, Cameruccio ha fatto una richiesta agli amministratori delegati, chiedendo un incremento nei biglietti. Così, gli amministratori hanno deciso di assegnare 1200 biglietti agli ultras. Tuttavia, qualche giorno dopo, il dott. Cameruccio è rimasto sorpreso nel ricevere dagli amministratori la notizia che il numero dei biglietti destinati al gruppo ultras era salito a 1500. Ha aggiunto: “Anche io sono rimasto colpito da tale concessione”.