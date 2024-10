Fedez ha detto a Luca Lucci: “Alla fine li troviamo. Tony e il suo amico Jimmi in palestra.”

Fedez conversa con Luca Lucci: “Ci prenderanno. Tony e il suo amico Jimmi vanno in palestra”.

Questa conversazione telefonica è datata 30 aprile, pochi giorni dopo l’aggressione a Iovino. “Tony ha un amico, è noto a tutti che quel tizio è con lui; l’amico di Tony ha subito una brutta situazione. Tony, per mantenere la sua immagine da duro, non può permettere che si sappia in giro che un suo amico è stato malmenato senza che lui abbia preso le difese necessarie”. Sono passati otto giorni dall’episodio che ha coinvolto Cristiano Iovino, è il 30 aprile. Per gli investigatori che ascoltano questa intercettazione tra Fedez e l’ultras del Milan Luca Lucci, si discute dell’incidente che ha coinvolto il personal trainer vicino a Nicolò Rapisarda, alias Tony Effe, avvenuto tra il 21 e il 22 aprile a Milano.

Federico Lucia non menziona direttamente Iovino, facendolo riferimento come “l’amico” di Tony “Jimmi palestra”. Successivamente, si concentra su Lazza, un altro rapper noto nella scena musicale di Milano, con il quale Fedez ha una relazione amichevole e condivide anche il lancio della bevanda Boem. “Adesso Lazza è diventato un po’ meno attraente, mi ha detto”, continua Lucia durante la chiacchierata con il dirigente della Curva Sud. “Offendere Lazza vuol dire offendere mio figlio”, racconta Fedez a Lucci, descrivendo una chiamata fatta a Lazza, il cui vero nome è Jacopo Lazzarini: “È ciò che mi ha comunicato. Ho contattato il Lazzino per dirgli che lui e i suoi amici della curva non devono crearci problemi di quel genere; non posso ricordarmi esattamente le frasi di Tony Effe, ma ti assicuro che la parola Milan era presente”.

“Il punto riguarda il comportamento che hanno loro – prosegue Lucia – e se fosse necessario, li fermeremo prima che arrivino al bar”, chiede Lucci: “Ma chi?”. Fedez risponde: “Tony e l’amico Jimmi palestra”.

Per affrontare la tensione, Luca Lucci comunica a Fedez il suo piano di partecipare alla festa di Capoplaza per il lancio del suo nuovo album, dove, secondo Federico Lucia, ci sarebbero stati “loro”. A causa dell’atmosfera tesa, Fedez richiede al capo ultras di “fornirgli” una persona con un approccio più “esuberante”, dando a intendere di voler vicino uno degli uomini di Lucci che possa incutere timore. “Vuoi proprio uno che faccia paura? Ci penso io”, conclude Luca Lucci.