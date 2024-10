È stato dichiarato lo stato di emergenza. Si avviano le procedure per le indennità

Il riconoscimento dello stato di calamità naturale ha innescato l’accesso ai bandi per le zone allagate il 15 maggio. Le richieste di indennizzo da parte di privati, aziende e Comuni devono essere presentate entro metà novembre, seguendo processi rigorosi. Le notifiche sono state inviate ai municipi negli ultimi giorni. Attualmente, l’attenzione è rivolta principalmente ai residenti della zona rossa tra Bellinzago, Gessate, Masate e Liscate, la quale è stata duramente colpita dalle inondazioni.

“In maggio, abbiamo raccolto le schede rasda da incorporare nella domanda di stato di calamità”, ricorda il sindaco Michele Avola. “Questa volta, ovviamente, le aziende e i cittadini agiranno autonomamente. Cercheremo di diffondere tutte le informazioni e le istruzioni necessarie. Prevediamo di essere coinvolti in un secondo tempo, per verifiche tecniche sulle domande presentate.”

I bandi regionali sono rivolti a vari settori. Forniranno finanziamenti alle istituzioni pubbliche per coprire i costi sostenuti per interventi di aiuto e assistenza alla popolazione, ristabilimento dei servizi e delle infrastrutture, e smaltimento dei rifiuti. Altre fonti di finanziamento includono “le misure economiche per sostenere la struttura socio-economica”, cioè imprese e cittadini.

Privati e rappresentanti legali delle imprese dovranno rapportare danni e necessità, compilando i moduli sulla piattaforma regionale “Bandi e servizi”, dovranno farlo entro le 16 del 15 novembre.

“L’apertura dei bandi è una buona notizia,” commenta il sindaco di Liscate, Lorenzo Fucci. “Ho deciso di chiedere ai miei uffici di verificare i rischi residui risultato dell’evento.”

Avremo bisogno di questi per sollecitare finanziamenti per affrontare alcuni problemi individuati in canali, scoli, sorgenti e nel lavorare sulla prevenzione.