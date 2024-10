Durante l’atterraggio, un aereo della Ryanair subisce l’esplosione di un pneumatico provocando scompiglio ad Orio e dirottando i voli

Un pneumatico del velivolo ha ceduto durante l’atterraggio a Bergamo Orio al Serio, causando un notevole scompiglio e la deviazione di molti voli. Secondo le prime notizie, non ci sono stati incidenti con feriti. Il caos ha raggiunto il suo apice presso l’aeroporto di Orio al Serio, quando un aereo Ryanair proveniente da Barcellona stava effettuando il suo atterraggio e improvvisamente uno dei suoi pneumatici è scoppiato. L’episodio si è verificato intorno alle 8 di martedì mattina. Sembrerebbe che nessuna persona sia rimasta ferita a seguito dell’incidente. Attualmente, l’aereo è parcheggiato sulla pista. I vigili del fuoco sono intervenuti per far evacuare i passeggeri. L’incidente si è verificato mentre l’aereo procedeva lentamente fuori dalla pista, appena qualche istante dopo l’atterraggio. Tale episodio ha bloccato le operazioni di partenza e arrivo dei voli aerei. In particolare, i voli programmati per atterrare a Orio al Serio sono stati rediretti ad altri aeroporti. Presso l’aeroporto, intorno alle 9, i viaggiatori sono stati informati di possibili ritardi. Poco tempo dopo, Sacbo – l’ente responsabile della gestione dell’aeroporto – ha annunciato che ‘a causa di un aereo fermo in pista per problemi tecnici, le operazioni sono state sospese. I voli in partenza subiranno ritardi e i voli in arrivo potranno essere deviati o cancellati, fino al ripristino’. Questo incidente ha causato diversi problemi, soprattutto per i sostenitori di Luna Rossa, i cui voli per Barcellona sono stati rinviati alle 15. Di conseguenza, arriveranno durante la regata.