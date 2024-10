Durante l’atterraggio di un aereo Ryanair, si sono verificati scoppi di pneumatici, causando confusione all’aeroporto di Orio al Serio e portando a deviazioni di voli

Un aereo Ryanair in arrivo da Barcellona ha subito un incidente all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio martedì mattina, intorno alle 8. Durante l’atterraggio, gli pneumatici hanno ceduto, causando una situazione di caos. Fortunatamente, sembra che non ci siano stati feriti. L’aeromobile è attualmente fermo sulla pista, da cui è stato necessario evacuare 161 passeggeri e sei membri dell’equipaggio con l’assistenza dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto mentre l’aereo cercava di uscire dalla pista dopo l’atterraggio; il pilota è riuscito a mantenere il controllo e ad arrestare il velivolo. Questa situazione ha comportato una sospensione dei voli in arrivo e partenza, costringendo i voli che dovevano atterrare a Orio al Serio a essere reindirizzati verso altri aeroporti, come Malpensa e Verona. La società che gestisce l’aeroporto, Sacbo, ha annunciato che la pista non sarà riaperta prima delle 17.

Riguardo ai danni, la rottura degli pneumatici ha inflitto lesioni alla pista, estendendosi per circa 450 metri, con un’usura che ha raggiunto una profondità di circa un centimetro. La riparazione è stata affidata a un’azienda specializzata per garantire un intervento sollecito.

Questa mattina, intorno alle 9, i passeggeri in aeroporto sono stati informati di alcuni slittamenti nei voli. Di lì a poco, Sacbo ha annunciato che l’operatività era stata interrotta a causa di un aereo bloccato sulla pista per problemi tecnici. Di conseguenza, i voli in uscita subiranno ritardi, mentre quelli in arrivo potrebbero essere diversamente reindirizzati o addirittura annullati fino a nuova comunicazione.

Ci sono state conseguenze per tutti, ma in particolare per i sostenitori di Luna Rossa, il cui volo per Barcellona è stato riprogrammato alle 15. Pertanto, arriveranno proprio mentre si svolgerà la regata.