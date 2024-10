Cantiere di Milano 3, gli operai si arrampicano sulla gru: “Se non riceviamo lo stipendio, ci lanceremo di sotto.”

Basiglio (MI) – Questa mattina un gruppo di circa dieci operai, impiegati nel cantiere di Milano 3.0, ha deciso di arrampicarsi su una gru in segno di protesta. L’installazione si trova in via Francesco Sforza 7, dove si prevede la costruzione di un nuovo complesso abitativo molto simile a quello storico di Milano 3, creato da Berlusconi, situato a circa 500 metri di distanza. Sul luogo sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Corsico, che stanno allestendo un cordone di sicurezza attorno ai lavoratori per evitare l’aggiunta di ulteriori manifestanti. Gli operai stanno esprimendo minacce di atti estremi, segnalando di non aver ricevuto i pagamenti dalla ditta edile, la quale invece afferma di aver sempre onorato gli stipendi. Nel frattempo, è giunta sul posto anche il sindaco di Basiglio, Lidia Reale.