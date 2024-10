Brandisce un machete per minacciare di morte i suoi confinanti

Un uomo aggredisce con un machete i propri vicini di casa, distruggendo tutto nel garage

Brandendo un grosso machete di circa 60 centimetri, un uomo ha minacciato di morte dei coniugi, suoi vicini di casa, a seguito di una disputa per cause apparentemente banali. Grazie all’allerta ricevuta dai vicini al numero di emergenza 112, i carabinieri sono riusciti ad intervenire tempestivamente, scongiurando gravi conseguenze. Ciò è accaduto a Gallarate, in via Curtatone, alle undici e mezza di lunedì mattina. Curiosamente, la stessa zona da tempo è salita agli onori delle cronache in quanto luogo di mobilitazioni da parte di vari comitati e associazioni per la salvaguardia di un bosco minacciato di abbattimento.

Giunti sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a un 31enne di origine marocchina. L’uomo, in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’effetto di stupefacenti, aveva sfogato la sua rabbia rompendo la porta del garage dei coniugi, distruggendo tutti gli oggetti conservati al suo interno e minacciando i due con il machete.

L’uomo è stato arrestato

I Carabinieri, dimostrando sangue freddo, sono riusciti a neutralizzare l’uomo, riuscendo a “abbassare” la tensione. Alla fine, nessuno ha riportato ferite e l’aggressore è stato posto sotto arresto. Martedì mattina è comparso al Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza direttissima. Ora l’uomo deve rispondere di violazione aggravata di domicilio, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.