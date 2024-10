Arresti tra i tifosi, il Comune richiede di visionare i documenti dell’indagine. Sala: “Siamo stati danneggiati”

Milano, 1 ottobre 2024 – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha affermato: “Come amministrazione abbiamo richiesto l’accesso agli atti perché è fondamentale per noi comprendere ciò che può riguardarci, dato che abbiamo subito un danno”. Questa dichiarazione è stata rilasciata in merito all’indagine della Procura di Milano riguardante le curve di Milan e Inter, che ha portato all’arresto di 19 tifosi delle due squadre. Sala ha sottolineato l’importanza della situazione mentre partecipava alla presentazione della decima edizione dell’osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile.

“Stiamo infatti delegando la gestione dello stadio Meazza a terzi e abbiamo bisogno di conferme sulla loro capacità di amministrarlo”, ha chiarito. Quando gli è stato chiesto se un eventuale commissariamento delle squadre di calcio potrebbe avere impatti sulle trattative con il Comune per il nuovo stadio, ha risposto: “Per quanto riguarda lo stadio, non credo che ciò possa influenzare la questione, in quanto stiamo considerando sia gli aspetti legati al tifo sia le dinamiche di interesse e le possibili infiltrazioni mafiose”.

In merito all’idea del commissariamento, ha fatto un parallelo con l’esperienza della Fiera, che, pur avendo attraversato momenti difficili, oggi si trova in una posizione fiorente. “Affrontare le difficoltà è parte del processo”, ha continuato Sala, sottolineando che “il Comune è coinvolto in questa vicenda, avendo trasmesso qualcosa di proprio a chi deve ora dimostrare, come indicato dai pubblici ministeri, di avere le capacità necessarie per gestirlo”.