Un uomo è stato arrestato dopo aver sparato tre volte in cielo come minaccia alla sua ex fidanzata

Un 21enne di Rozzano è stato messo agli arresti per intimidare la sua ex ragazza sparando tre volte in aria. La giovane, che lavora in una pizzeria in Piazza Berlinguer, era stata oggetto di minacce da parte del ragazzo per un mese dopo che la loro storia era finita. L’accaduto è avvenuto giovedì sera quando il ragazzo, a bordo di una moto condotta da un amico, si è fermato nel ristorante e ha sparato al cielo prima di fuggire. La procura Alessia Menegazzo ha ordinato l’arresto del 21enne, già noto alle forze dell’ordine, alla luce delle rapide indagini dei carabinieri di Rozzano. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e arrestato poche ore dopo i fatti, imputandogli le accuse di stalking, possesso illegale di arma da fuoco e sparatoria in un luogo pubblico. Le minacce sono durate un mese, culminando con i tre colpi di pistola.

Una giovane donna ha rivelato alle forze dell’ordine che da quando aveva terminato la loro storia un mese prima, l’uomo non smetteva di intimidirla, arrivando persino a irrorare la sua macchina con benzina. L’individuo, una volta entrato nella pizzeria, ha cominciato ad alzare la voce e a minacciare, finché non è stato allontanato dal locale. Successivamente, ha sferrato i colpi di pistola. Il giovane di 21 anni è stato successivamente trasferito nella prigione di San Vittore.