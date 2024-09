Un mese di discussioni e piani dedicati alla salute mentale

L’iniziativa Milano4mentalhealth, promossa dal Comune, avrà inizio mercoledì con la sua terza edizione. L’obiettivo principale è dare risalto alla salute mentale, portandola al centro delle discussioni sociali e politiche, e fornendo ai cittadini informazioni sui vari progetti e attività preventive. Il programma, che durerà tutto il mese di ottobre, include già 150 eventi, sia quelli organizzati dal Comune che quelli sostenuti dalle comunità locali. Lamberto Bertolè, l’assessore alla Salute e Welfare, sottolinea l’importanza del tema della salute mentale, verso il quale stiamo rivolgendo sforzi e attenzione, con l’intento non solo di mitigarne lo stigma, ma anche di evitarne la classificazione come argomento di secondaria importanza. L’attenzione sta quindi orientandosi verso un approccio olistico, che accoglie contributi dal mondo dello sport, della cultura e del welfare aziendale. L’evento inizierà mercoledì alle 17.30 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, dove si svolgerà una discussione dettagliata sull’importanza del benessere lavorativo. Durante la conferenza, verranno discusse strategie per instaurare ambienti lavorativi salutari e prevenire situazioni di sofferenza mediante l’adozione di politiche inclusive e supporto psicologico. Verranno presentate e discusse le influenze positive sulle prestazioni lavorative, attraverso l’analisi e la comparazione delle strategie adottate da alcune grandi imprese e rappresentanti del Terzo settore. Alle 18:15, il secondo incontro si concentrerà sul legame tra sport e salute mentale e su quanto sia cruciale che questi due aspetti siano integrati, in previsione delle Olimpiadi del 2026. Infine, alle 18:45, in un incontro aperto al pubblico, il Comune di Milano presenterà le misure intraprese per promuovere la salute mentale.