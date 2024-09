Un amore eterno di mezzo secolo: “Qual è la chiave? Sicuramente, stima reciproca e confidenza”

Maddalena e Angelo (visibili nella foto) hanno celebrato un grande anniversario di famiglia: cinque decenni di matrimonio. Originari di Bollate e Novate, si sono incontrati all’età di 17 e 22 anni attraverso amici reciproci e principalmente grazie alle sorelle di Maddalena. Si sono sposati pochi mesi dopo, esattamente il 28 settembre 1974 nella chiesa di San Martino a Bollate, per poi stabilirsi a Novate. Quattro mesi dopo il loro matrimonio, è nata la loro primogenita, Ylenia, e Vanessa, la loro seconda figlia, è nata quattro anni dopo. Ora, Maddalena ha 67 anni e Angelo 72.

Il segreto per mantenere viva la loro relazione per così tanto tempo? Rispetto e fiducia reciproci. “Ci avevamo giurato di rimanere insieme attraverso gli alti e bassi, quando la somma delle nostre età non raggiungeva nemmeno i 40 anni. Abbiamo affrontato una moltitudine di colline e montagne, ma abbiamo sempre superato ogni ostacolo insieme”, afferma Maddalena. Poi, si rivolge direttamente al marito: “Sei un Angelo, non solo di nome, ma anche di natura, come ti chiamano tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerti. Mi hai sempre mostrato rispetto, non hai mai rialzato la voce, permettendomi di essere una donna libera e indipendente. Con questo anniversario, è tempo di iniziare a ringraziarti. La famiglia è sempre stata al centro della tua attenzione, hai sempre dato la priorità al bene di Ylenia e Vanessa. I nostri genitori, Ernesta e Giovanni, ci hanno supportato nella loro crescita. Senza il loro sostegno, noi non saremmo stati in grado di concederci qualche giorno di vacanza solo per noi, che ci ha permesso di rigenerarci”.

“Mentre la nostra famiglia non può essere definita perfetta, siamo stati benedetti: Ylenia e Vanessa sono state una fonte di gioia infinita per noi, così come i nostri cari generi, Cristiano e Andrea. Hanno arricchito la nostra vita con i nostri meravigliosi nipoti: Gaia, che si laurea a ottobre, Davide, il nostro gentile gigante, Zoe, la dolcezza personificata, e Tea, la nostra radiosa fonte di allegria. Ti ringrazio dal profondo del cuore”, conclude Maddalena.