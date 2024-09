Sta avviando i corsi l’Università per il tempo libero

Diverse discipline come la letteratura, filosofia, educazione alimentare, musica, storia dell’arte, medicina, psicologia, e anche studi dettagliati su la geopolitica sono offerte. Questo non è tutto. Il programma include anche tour guidati per esplorare patrimoni storici, percorsi e mostre. Nel calendario evidenziamo alcune esperienze uniche come un percorso dedicato a Puccini nel centenario della sua morte, e nella città dove si localizza l’imponente casa del cinema Arcadia, un corso sull’idioma cinematografico e il mondo sonoro dei film, offerto dal professore di storia del cinema Roberto della Torre e dalla compositrice di musiche per teatro e cinema Francesca Badalini. L’offerta di corsi della ventesima edizione dell’Università del tempo libero è vasta e sempre molto frequentata da cittadini di ogni età. L’inizio è previsto a breve e la presentazione ufficiale avrà luogo domani alle 20,45 al Teatro Trivulzio. Durante la presentazione si prevede di illustrare i corsi e, successivamente, si terrà lo spettacolo “Giuni Russo – Voce assoluta, carmelitana scalza“, organizzato in collaborazione con l’associazione LIbriAMOci di Bussero. Le informazioni relative ai corsi, le opportunità e le modalità di iscrizione sono già online e in un opuscolo, creato da Utl, il Comune e Teatro Trivulzio. Nella prefazione curata dall’assessore alla cultura, Diana Marangoni, è affermato che: “La città di Melzo da 20 anni racchiude un tesoro: un luogo per l’incontro, il confronto e la partecipazione attiva, in grado di creare bellezza. Utl è un’opportunità inestimabile per tutti, un modo per arrichire il proprio tempo libero.” Elencare tutti i corsi e gli eventi sarebbe impossibile.

Il programma avrà inizio in ottobre con un focus sulla letteratura, guidato dalla professore Pia Vicenti. La serie includerà anche eventi riguardanti Italo Calvino, organizzati da Riccardo Moratti.