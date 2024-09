Sono stati arrestati per aver nascosto stupefacenti nei contatori

Gli agenti della Polizia di via Primaticcio a Milano hanno arrestato un padre di 64 anni e suo figlio di 29 anni per custodire sostanze stupefacenti nei contatori di un palazzo. Gli arresti sono avvenuti il venerdì scorso attorno alle 11, durante un’operazione della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, mirata a reprimere la vendita di droga nel quartiere Baggio.

In via Quarti, i poliziotti hanno osservato il 64enne in compagnia di una persona, che pareva aspettare qualcuno. Poco dopo, arriva il 29enne che passa un sacchetto al padre, il quale si addentra in un locale che ospita i contatori dell’edificio. Da qui, esce pochi minuti dopo, avvicinandosi al suo compagno in attesa.

Allora, gli agenti intervengono, catturando per primi il padre, e in seguito il figlio che tentava di fuggire in auto. Trovano nel sacchetto, occultato dentro un contatore, oltre 4 grammi di cocaina, pronti per l’uso, distribuiti in 22 dosaggi e anche 100 euro nascosti nel portafoglio del padre.

Giunti poi a casa del 29enne, gli agenti scoprono ulteriori 420 euro in contanti, tenuti nascosti in una scatola sulla mensola della cucina.