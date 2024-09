Sei persone sono state incriminate a seguito di una violenta lite scoppiata fuori da un locale, presumibilmente a causa di una borsa scomparsa, durante la quale è stato utilizzato un coltello

Sei giovani di origine sudamericana residenti tra Brianza e Milano sono stati denunciati a seguito di una violenta rissa avvenuta all’aperto, fuori da un bar. Si ritiene che la disputa sia iniziata prima, forse a causa di una borsa scomparsa, e si sia poi acuita a causa dell’effetto dell’alcool. L’alterco è culminato nella rissa all’alba di domenica, sulle strade di Concorezzo, quando il bar aveva già chiuso. Durante l’evento è stato visto un coltello.

I Carabinieri della stazione di Vimercate hanno denunciato i sei giovani per violenza. Questi individui, di origine sudamericana e residenti tra Brianza e la periferia di Milano, avevano in parte un passato di reati. Le forze dell’ordine e le ambulanze del 118 sono intervenute a Concorezzo, in Via Guido Rossa, intorno alle sei di mattina di domenica 29 Settembre. Qui era scoppiato un violento combattimento che coinvolgeva una decina di persone, con diverse ragazze che assistevano impotenti. Un coltello è stato trovato a terra, usato durante la zuffa e ora confiscato.

Dopo un litigio che è continuato al di fuori di un locale, è seguita una violenta rissa. Il diverbio sembra essere iniziato a causa della scomparsa di una borsetta di una delle ragazze presenti. L’indagine sulla vera causa del litigio è ancora in corso dagli officeri, che nel frattempo si stanno occupando di identificare i coinvolti e costruire una cronologia degli avvenimenti grazie all’aiuto dei video delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte.

Dalle informazioni raccolte finora, sembra che ci siano stati pugni, calci e l’uso di un coltello, che è stato poi ritrovato per strada dagli investigatori. Due di coloro coinvolti nel litigio sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale San Gerardo di Monza, sono stati medicati e successivamente dimessi. Ad oggi, nessuno ha presentato una denuncia per il furto o la perdita di oggetti personali.

I sei giovani che sono stati accusati per la rissa sono tutti di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Tre di loro provengono dall’Ecuador: un ragazzo di 23 anni che vive a San Giuliano Milanese, un altro di 23 anni che abita a Bellusco e un 21enne residente a Villasanta. Gli altri sono di origine peruviana: un ragazzo di 30 anni e 26 anni, entrambi residenti a Monza, e un 21enne che vive a Bresso, nella zona di Milano. Alcuni di questi giovani hanno già avuto problemi con la legge in passato, e sembra che uno di loro avesse il coltello ritrovato sul luogo della rissa. Le indagini continuano mentre la polizia effettua ulteriori controlli per poter ricostruire accuratamente l’intera cronologia degli eventi e definire l’eventuale coinvolgimento di altre persone.