Salvini ha scattato una foto con Luca Lucci, un noto tifoso del Milan che è stato arrestato. Afferma di avere immagini con oltre 100.000 persone e fa i suoi complimenti alla polizia

Milano, 30 settembre 2024 – E’ scattata una foto con Matteo Salvini, noto tifoso milanista e spesso critico rossonero, insieme a Luca Lucci, noto ultrà arrestato nell’ambito di un’inchiesta che ha decapitato la leadership di Curva Sud e Curva Nord. L’immagine risale al 2018, anni in cui Salvini, guidava il Ministero dell’interno, durante le celebrazioni per l’anniversario della Curva Sud. L’ex Ministro risponde e sminuisce, “Ho fotografie con circa 100.000 persone. Frequento lo stadio fin da quando ero bambino e ho migliaia di foto con milanisti, spero tutte di persone oneste. Comunque, ho piena fiducia nelle forze dell’ordine, penso anche ai disordini prima del derby di Genova. Sono un tifoso appassionato ma il crimine e la violenza non devono avere posto negli stadi”. E continua: “Rendo onore alla polizia. Frequento lo stadio dall’età di cinque anni e se qualcuno lo utilizza per i suoi scopi personali, soprattutto con sospetto di coinvolgimento mafioso, deve essere assolutamente individuato, rivelato e allontanato. Quindi, ringrazio le forze dell’ordine”.