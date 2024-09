Otto abitazioni di Milano erano l’obiettivo di un tentativo di occupazione abusiva. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della polizia locale ha impedito la concretizzazione di tale impresa

Diverse abitazioni a Milano sono state oggetto di tentativi di occupazione illegale, in un periodo di 14 giorni tra il 9 e il 22 di settembre, rivelati dall’assessore Marco Granelli. La polizia locale ha bloccato otto tentativi di invasione in vari distretti cittadini, intervenendo tempestivamente insieme ad altre forze dell’ordine per garantire la sicurezza delle abitazioni. Il primo tentativo è stato denunciato il 9 settembre in via dei Panigarola 6 (Corvetto), con un secondo lo stesso giorno in via Tofano 5 (Quinto Romano). Altri tentativi sono stati fermati nelle giornate successive nelle vie del Turchino, dei Gelsomini, Graziano Imperatore, Labus, Console Marcello e Bisnati. L’assessore Granelli ha sottolineato che in caso di presenza di minori o persone vulnerabili durante le operazioni, un operaio sociale del Comune interviene per assicurarsi una sistemazione provvisoria di emergenza. Ha inoltre ribadito l’importanza di garantire le case popolari a chi è in lista d’attesa, sottolineando come le occupazioni abusive privino di un diritto chi è in attesa.