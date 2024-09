Ospitaletto fa un grande colpo. Realizza un poker contro l’Arconatese

Il girone B della serie D ha visto un grande colpo domenica con l’Ospitaletto che ha dominato l’Arconatese, segnando quattro gol e posizionandosi come la seconda squadra più forte del torneo, dietro la capolista Varesina. La squadra di Ospitaletto, neopromossa e sorprendente stella del campionato fino ad ora, è allenata da Andrea Quaresmini. In modo sorprendente, i loro avversari, guidati dall’allenatore Giovanni Livieri, non stanno svolgendo bene come previsto all’inizio della stagione e si trovano ultimi nel girone, senza ancora aver accumulato punti. La partita al Corioni ha visto l’Ospitaletto aprire le marcature al 16’ con un gol di Panatti, seguito da tre gol nella seconda metà con Cantamessa al 74’, Messaggi all’80’ e un altro gol da Panatti al 5’ di recupero. Nel frattempo, il Sant’Angelo al Chiesa ha mantenuto la sua buona forma con un pareggio a reti inviolate contro il Chievo Verona: l’importante è sempre aggiungere punti in classifica. Infine, la Casatese Merate ha vinto in trasferta 4-1 contro il Ciliverghe, e il Crema ha superato 2-0 il Magenta. Mercoledì ci sarà un turno infrasettimanale del girone, offrendo alle squadre che hanno giocato nel fine settimana un po’ più di tempo per recuperare fisicamente, ma mantenendo sempre un occhio al duro torneo della serie D. I risultati della quinta giornata: Pro Sesto-Pro Palazzolo 3-2, giocata venerdì.

Le risultanze delle partite del sabato sono Desenzano-Breno con un pareggio 1-1, Club Milano ha perso contro Nuova Sondrio con un 0-3, mentre sia Folgore Caratese che Sangiuliano City hanno finito con un 1-1. L’unica partita conclusa con una vittoria è stata Varesina-Fanfulla con un 1-0, la gara Vigasio-Castellanzese è rimasta invece a 0-0. Le partite di domenica segnalano una vittoria netta del Ciliverghe contro Merate con 1-4; l’incontro fra Crema e Magenta è terminato 2-0, mentre Ospitaletto ha stravinto su Arconatese con un 4-0. Infine, l’incontro tra Sant’Angelo e Chievo Verona è finito senza gol. Nella classifica abbiamo Varesina in cima con 13 punti; seguono Ospitaletto con 12 e Desenzano con 11. Pro Sesto e Sant’Angelo occupano il quarto posto con 10 punti; Breno segue con 8, poco prima di Pro Palazzolo, Caratese e Castellanzese, ognuno con 7 punti. Crema, Casatese Merate, Vigasio, Ciliverghe, Club Milano e Magenta seguono con 6 punti; Chievo Verona e Sangiuliano City si trovano un gradino sotto con 5 punti; Sondrio ha conquistato 4 punti; Fanfulla 2 punti e infine, Arconatese si trova all’ultimo posto senza alcun punto.