Nella zona di Bicocca, di fronte ad un edificio scolastico elementare, sono state tracciate delle frasi di protesta nei confronti di Israele

All’ingresso della Scuola Primaria Pirelli, situata nella regione Bicocca, nei pressi di Niguarda a Milano, Isabella Ferlicchia, esponente del Municipio 9 di Azione, ha segnalato l’emergere di graffiti anti-israeliani. Questa scoperta è stata fatta Lunedì, 30 Settembre. La frase ‘Israeliani nazisti’ è stata evidentemente scritta di fronte alla scuola.

Francesco Ascioti, Segretario di Azione Milano, ha definito l’atto come ‘estremamente grave e da condannare senza riserve. Le critiche legittime nei confronti delle decisioni politiche di qualsiasi governo nel mondo non dovrebbero degenerare in un odio generale verso un popolo intero. È inaccettabile dimenticare la sofferenze che il popolo ebraico ha dovuto sopportare a causa dell’olocausto nazista, un evento che ha lasciato cicatrici indelebili nella memoria di tutti’, afferma Ascioti.

Daniele Nahum, Consigliere Comunale di Azione, ha sottolineato che ‘Stiamo assistendo a un intollerabile clima di odio antisemita, che è evidente. Molte delle dimostrazioni avvenute a Milano nelle scorse settimane hanno promosso questo ambiente di avversione antisemita, in un contesto che ci rammenta epoche che hanno segnato la storia di Milano in modo tragico, dai quali speravamo di aver appreso lezioni definitive’.