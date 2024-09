Nel mese di settembre, in Lombardia, sono stati effettuati 35.000 verifiche per quanto riguarda la sicurezza sulle strade

Il progetto chiamato Smart, organizzato dall’assessorato regionale lombardo alla Sicurezza, ha avuto un esito positivo per il mese di settembre. Quest’ultimo ha riunito diverse entità come la Polizia locale, le Prefetture, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, estendendosi su tutte e 12 le province della regione Lombardia. Durante gli ultimi tre weekend di settembre, 327 autorità locali, compresi 95 Comuni leader, sono stati coinvolti, con una forza di polizia composta da 3.370 agenti attivi nei servizi di vigilanza stradale. Il progetto ha ricevuto un investimento di oltre 520.000 euro dalla Regione Lombardia. I risultati dell’operazione includevano oltre 4200 multe e il ritiro di 512 patenti. Il controllo del territorio ha comportato la verifica di 35.751 veicoli, l’esecuzione di 4.278 multe, 234 arresti e sequestri, 20.266 soggetti sottoposti a test dell’alcol con 528 risultati positivi, 19 test positivi per droghe e il ritiro di 512 patenti. L’operazione Smart ha come scopo principale la garanzia della sicurezza dei cittadini e l’intensificazione delle ispezioni nelle aree considerate ad alto rischio, oltre a contrastare comportamenti illegali e pericolosi. L’assessore La Russa ha sottolineato come i controlli mirati e diffusi permettono di rendere la regione lombarda più sicura. “Il progetto Smart di settembre,” ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile La Russa, “ha di nuovo confermato l’effettività della collaborazione tra entità territoriali e forze dell’ordine nel nostro territorio”.

I dati sono inequivocabili: attraverso una vigilanza meticolosa e focalizzata, siamo in grado di incrementare la sicurezza nella nostra regione, garantendo protezione sia ai guidatori che ai pedoni. Il nostro sostegno incessante alla sicurezza stradale e alla lotta contro il crimine rimane salda. Esprimo la mia sincera gratitudine alle forze di Polizia locali, alle Prefetture, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato per il loro operato caratterizzato da competenza e impegno. Proseguiremo su questa via, promovendo misure concrete per salvaguardare i residenti in Lombardia.” Durante il precedente weekend, Romano La Russa ha preso parte alla celebrazione della Polizia locale di Mediglia (MI), comune coinvolto nelle operazioni Smart insieme al Comune leader di Peschiera Borromeo (MI). L’assessore ha espresso le sue congratulazioni ai comandi per la partecipazione attiva e sostanziale dei loro uomini. E grazie a questi controlli, è stato evitato lo svolgimento di un rave party nella vecchia fabbrica di carta di Peschiera.