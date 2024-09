Milano accoglie l’autunno: la pioggia fa il suo ritorno e le temperature cominceranno a calare

Milano si appresta ad accogliere l’autunno: è atteso un ritorno della pioggia e un calo delle temperature.

Il maltempo è previsto per la giornata di mercoledì, secondo le proiezioni dei meteorologi di 3Bmeteo.

Attesi pioggia, copertura nuvolosa ed un abbassamento delle temperature, simile alla riduzione delle ore di luce. Milano inizia a sperimentare la serieta dell’autunno e nelle prossime giornate, secondo le attuali stime formulate dai meteorologi di 3Bmeteo.

“Le simulazioni matematiche continuano a indicare un’impennata nel maltempo in Italia ad inizio ottobre – afferma Carlo Migliore, professionista di 3Bmeteo -. La perturbazione sarà causata da un approfondirsi di una depressione atlantica sull’Europa centrale, guidata da una zona di bassa pressione già chiaramente visibile nelle immagini satellitari poco a ovest del Regno Unito. Il picco di questa depressione sarà posizionato lunedì sul Mare del Nord, poi martedì si muoverà verso la Germania e intorno a mercoledì raggiungerà le regioni settentrionali. Questo percorso comporterà un incremento progressivo dela nuvolosità inizialmente senza precipitazioni, poi con una prima pioggia e infine tra mercoledì e giovedì con intense condizioni di maltempo. Dato che l’aria che guiderà questo movimento sarà particolarmente fredda, ci aspettiamo un significativo abbassamento delle temperature, con la probabilità di scendere sotto la media, ma non in ogni luogo”.

A Milano, le prime (piccolissime) gocce di pioggia dovrebbero iniziare a cadere nel tardo pomeriggio di martedì. Invece, il mercoledì sarà caratterizzato da piogge e temporali che potrebbero verificarsi anche giovedì. Anche le temperature diverranno più fredde: si prevede una gamma di temperatura tra i 16 e i 20 gradi.