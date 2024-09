Manfredi Palmeri è sotto indagine in relazione a un’inchiesta sull’ultrà e i parcheggi a San Siro, per un dipinto di Liu Bolin del valore di 10.000 euro

Nell’investigazione della Procura di Milano riguardante le curve ultrà, Manfredi Palmeri, un consigliere regionale lombardo eletto con la lista di Letizia Moratti e consigliere comunale a Milano, è tra gli indagati. Nel gip’s warrant, è accusato di corruzione privata a causa dei suoi rapporti con un imprenditore che si crede volesse garantirsi il contratto per i parcheggi dello stadio di San Siro.

Una intercettazione rivela che Gherardo Zaccagni, un gestore di parcheggi ora agli arresti domiciliari su altre accuse, ha comprato un quadro per Palmeri. Gli investigatori ritengono che l’opera in questione sia ‘Duomo, Milano’ di Liu Bolin, un’artista cinese noto per il suo stile ‘camouflage’, con dimensioni di 90×68 cm e disponibile in sei edizioni limitate.

Secondo quanto riportato, agenti di polizia avrebbero tracciato il quadro da un parente di Zaccagni a Palmeri. Così, questa mattina, Palmeri è stato perquisito e il quadro è stato rinvenuto e sequestrato. L’accusa corrente è di ‘corruzione tra privati’, non di carattere pubblico.

Manfredi Palmeri, che ha preso servizio da 23 anni presso il Palazzo Marino, ha un passato potente. Ha fatto il presidente del Consiglio comunale di Milano e il presidente della Commissione di inchiesta su Expo 2015. Inoltre, è stato tra i dirigenti di ‘M-I Stadio srl’, una società condivisa equamente tra Inter e Milan che ha la concessione comunale per gli spazi, l’uso e le attività a San Siro.