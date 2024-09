L’addio a Segatti, una lotta contro il cancro condotta con eleganza e bellezza

Anna Segatti, una presidente dedicata all’associazione senza scopo di lucro “La Forza e il Sorriso”, è recentemente deceduta a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. Questa associazione benefica con sede a Milano è supportata da Cosmetica Italia e sin dal 2006 si impegna a fornire laboratori di bellezza gratuiti per le donne affette da tumore. Dal 2015 al 2022, Anna Segatti ha guidato l’organizzazione, essendo stata rieletta per quattro mandati consecutivi. Sostenitrice appassionata delle donne nella loro lotta contro il cancro, “Anna Segatti ha impresso la sua personalità e un carisma inconfondibile nella crescita del progetto, che oggi opera in oltre 55 ospedali d’Italia”. Diplomata in lingue straniere all’Università di Trieste, Segatti ha dedicato tutta la sua carriera internazionale all’industria cosmetica prima di ritirarsi nel 2013. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Cosmetica Italia e ha contribuito attivamente alla fondazione dell’organizzazione non profit. La sua fede nei benefici dei laboratori di bellezza per le donne afflitte dal cancro e il suo profondo convincimento nel valore sociale dei cosmetici come strumenti di auto-cura e benessere, oltre che effetti beneficiari nel contrastare gli effetti collaterali del trattamento del cancro, sono notevoli. In occasione della sua rielezione nel 2022, Anna aveva espresso l’orgoglio e l’onore di rappresentare “La Forza e il Sorriso Onlus”. Un’associazione alla quale aveva un legame emotivo e professionale, non solo come paziente oncologica, ma anche come collaboratrice da lungo tempo del progetto Onlus.