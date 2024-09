La Regione ha stanziato 150.000€ per i cani da guida

La proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, è stata accolta dalla Giunta regionale, che ha sancito due cruciali misure di supporto per gli studenti e le persone non vedenti. Una deliberazione ha assegnato 150.000 euro in sostegno alle organizzazioni che offrono gratuitamente ai non vedenti i cani da guida addestrati. In aggiunta, un finanziamento speciale di 200.000 euro è stato approvato per il ‘Centro per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti’ di Brescia.

Lucchini ha sottolineato l’importanza e il valido sostegno che i cani guida forniscono alle persone non vedenti e ipovedenti, creando un legame di fiducia e affetto. Infatti, la Regione Lombardia sostiene da molti anni le associazioni che provvedono all’allevamento e addestramento di questi cani, guidandoli dal loro alverà fino alla consegna gratuita.

Riferendosi al finanziamento rivolto al ‘Centro per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti’, l’assessore ha riconosciuto la qualità del lavoro svolto dal centro nel fornire servizi di aggiornamento per i docenti, consulenze tifloinformatiche e tiflodidattiche, oltre all’attività di sostegno all’inclusione degli studenti non vedenti.

Desideriamo appoggiare una realtà che fornisce quotidianamente un servizio essenziale per studenti, famiglie e insegnanti.